Белорусская информационная компания
Адрес страницы: https://belapan.by/archive/2018/07/31/966926/
Дата распечатки: 31.07.2018 11:03
 
31.07.2018 10:03 Общество

Возобновился суд над Федыничем и Комликом

Минск, 31 июля. Суд Советского района Минска возобновил слушания по делу представителей независимого профсоюза работников радиоэлектронной промышленности (РЭП). Председательствует на процессе судья Марина Федорова.
Лидер профсоюза РЭП Геннадий Федынич и руководитель минской городской структуры организации Игорь Комлик обвиняются в уклонении от уплаты подоходного налога в особо крупном размере (ч. 2 ст. 243 УК). По версии следствия, они нарушили нормы законодательства о валютном регулировании и валютном контроле, а также декрета о получении и использовании иностранной безвозмездной помощи.

По данным обвинения, Федынич способствовал открытию в литовском банке SEB счета профсоюза, на который поступали средства от нерезидентов Беларуси, а также перемещению этих средств на территорию страны, в том числе "лицами, неосведомленными о преступном характере своих и его действий". Эти поступления, по информации следствия, Федынич не отражал в регистре бухгалтерского учета профсоюза РЭП и не регистрировал их как иностранную безвозмездную помощь в департаменте по гуманитарной деятельности Управления делами президента.

Тем самым, утверждает обвинение, Федынич получил доходы в период с 13 января по 22 марта 2011 года на сумму около 17,5 тыс. долларов, а с 9 марта по 9 декабря того же года — на сумму 140 тыс. евро.

"Таким образом, с января 2011 года по март 2012-го (конец налоговой отчетности) Федынич, действуя совместно с Комликом, из корыстных побуждений, исказив действительные результаты финансово-хозяйственной деятельности профсоюза, уклонился от уплаты сумм налогов <…> в размере 22 тысячи 867 рублей 10 копеек с учетом деноминации", — заявил гособвинитель.

Федынич и Комлик свою вину не признали.

В первый день слушаний, 30 июля, суд допросил нескольких свидетелей. Юлия Юхновец, которая в 2014—2016 годах работала секретарем профсоюза РЭП, призналась, что была завербована КГБ. Свидетель заявила, что она и другие члены профсоюза неоднократно выезжали за рубеж в сопровождении обвиняемых. На обратном пути, по словам Юхновец, Федынич и Комлик передавали ей и другим активистам профсоюза деньги, которые они должны были перевезти через границу.

Несколько других свидетелей, опрошенных вчера, заявили суду о давлении со стороны следствия.
Захар Щербаков, БелаПАН.

Авторизация

Логин:
Пароль:

Поиск

Расширенный поиск

Как искать?

Архив

  • день
  • месяц
  • год

Сюжеты


Вторник, 31 Июль 2018, 11:03
  • RSS RSS
    • Дизайн
    и программирование
    regraphic

    © 2000 — 2018 БелаПАН. Все права защищены.
    Вся информация, размещенная на данном сайте, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения БелаПАН. Минск