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Дата распечатки: 31.07.2018 12:43
 
31.07.2018 12:17 Экономика, Финансы

Внешний госдолг Беларуси с начала года уменьшился на 1,7%

Минск, 31 июля. Государственный долг Беларуси на 1 июля составил 42 млрд рублей и уменьшился по сравнению с началом 2018 года на 207,2 млн, или на 0,5%, сообщает Министерство финансов.

Внешний государственный долг составил 16,4 млрд долларов США, уменьшившись с начала года на 288,2 млн долларов (с учетом курсовых разниц), или на 1,7%.

В январе—июне привлечены внешние государственные займы на сумму 1 млрд 226,7 млн долларов: 600 млн долларов — еврооблигации; 457 млн долларов США — правительства и банков России; 93,8 млн долларов — банков КНР; 73,3 млн долларов — МБРР; 2,6 млн долларов — ЕБРР и Северного инвестиционного банка (СИБ).

Погашение внешнего государственного долга с начала года составило 1 млрд 423,2 млн долларов США: 800 млн долларов — еврооблигации; 213,4 млн долларов — банки КНР; 199,6 млн долларов — правительству России; 176,6 млн долларов — ЕФСР; 32,5 млн долларов — МБРР; 0,7 млн долларов — США; 0,4 млн долларов — ЕБРР и СИБ.

Внутренний государственный долг по состоянию на 1 июля составил 9,3 млрд рублей, увеличившись с начала года на 80,2 млн рублей (с учетом курсовых разниц), или на 0,9%.

За январь—июнь 2018 года размещено внутренних валютных государственных облигаций для юридических и физических лиц на сумму 255,5 млн долларов США. Погашено валютных и рублевых государственных облигаций для юридических и физических лиц на 190,6 млн долларов США и 23,1 млн рублей.

Алексей Александров, БелаПАН.

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