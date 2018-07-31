31.07.2018 12:20 Политика
Беларусь отказала в выдаче экс-премьера Кыргызстана по политическим мотивам
Минск, 31 июля. Генеральная прокуратура Беларуси отказала Кыргызстану в выдаче бывшего премьер-министра этой страны Данияра Усенова по политическим мотивам.
"Генеральная прокуратура Республики Беларусь 7 июля 2018 года отказала в выдаче Усенова Д.Т. в Кыргызскую Республику на основании подпункта "е" пункта 1 статьи 89 Конвенции, поскольку имела веские основания полагать, что ходатайство о выдаче связано с его преследованием по признаку политических убеждений", — сообщили БелаПАН в пресс-службе Генпрокуратуры.
Напомним, Генпрокуратура Кыргызстана дважды обращалась к белорусским правоохранительным органам с запросом о выдаче Усенова, который в Беларуси сменил анкетные данные на Даниила Урицкого, но ей отказывали.
28 июля Министерство иностранных дел Кыргызстана вручило временному поверенному в делах Беларуси в Кыргызстане ноту, в которой выражен протест в связи с "нахождением и осуществлением деятельности на территории Республики Беларусь осужденного в Кыргызстане на пожизненный срок Данияра Усенова, что является абсолютно неприемлемым".
Данияр Усенов возглавлял Администрацию президента, а затем и правительство Кыргызстана с января 2009 года по апрель 2010-го, когда у власти находился Курманбек Бакиев. После антиправительственных выступлений, во время которых в Бишкеке, по официальным данным, погибли 84 человека, произошла смена власти, Усенов, как и Бакиев, покинул страну. Впоследствии он был заочно осужден на пожизненное заключение за превышение должностных полномочий и соучастие в убийстве.
В декабре 2017 года появилась информация, что Усенов находится в Беларуси, получил паспорт на имя Даниила Урицкого и возглавляет Белорусскую национальную биотехнологическую корпорацию (БНБК).
27 июля этого года Урицкий впервые появился на публике. Он участвовал в торжественной церемонии начала строительства крупного аграрного проекта, который реализует БНБК в Пуховичском районе. После официальных мероприятий интернет-газете БелаПАН Naviny.by удалось пообщаться с Урицким. Он фактически опроверг, что является Данияром Усеновым. "Я слышал, что Данияр Усенов, премьер-министр Республики Кыргызстан, умер в 2013 году в Малайзии", — сказал он.
Однако в Кыргызстане не сомневаются, что Урицкий — это Усенов. Помимо прочих его узнала бывшая жена, депутат киргизского парламента Динара Исаева.
Следует отметить, что в Беларуси также обосновался Курманбек Бакиев. Он получил белорусское гражданство. В Кыргызстане неоднократно требовали от Минска его выдачи, но всякий раз получали отказ.
Напомним, Генпрокуратура Кыргызстана дважды обращалась к белорусским правоохранительным органам с запросом о выдаче Усенова, который в Беларуси сменил анкетные данные на Даниила Урицкого, но ей отказывали.
28 июля Министерство иностранных дел Кыргызстана вручило временному поверенному в делах Беларуси в Кыргызстане ноту, в которой выражен протест в связи с "нахождением и осуществлением деятельности на территории Республики Беларусь осужденного в Кыргызстане на пожизненный срок Данияра Усенова, что является абсолютно неприемлемым".
Данияр Усенов возглавлял Администрацию президента, а затем и правительство Кыргызстана с января 2009 года по апрель 2010-го, когда у власти находился Курманбек Бакиев. После антиправительственных выступлений, во время которых в Бишкеке, по официальным данным, погибли 84 человека, произошла смена власти, Усенов, как и Бакиев, покинул страну. Впоследствии он был заочно осужден на пожизненное заключение за превышение должностных полномочий и соучастие в убийстве.
В декабре 2017 года появилась информация, что Усенов находится в Беларуси, получил паспорт на имя Даниила Урицкого и возглавляет Белорусскую национальную биотехнологическую корпорацию (БНБК).
27 июля этого года Урицкий впервые появился на публике. Он участвовал в торжественной церемонии начала строительства крупного аграрного проекта, который реализует БНБК в Пуховичском районе. После официальных мероприятий интернет-газете БелаПАН Naviny.by удалось пообщаться с Урицким. Он фактически опроверг, что является Данияром Усеновым. "Я слышал, что Данияр Усенов, премьер-министр Республики Кыргызстан, умер в 2013 году в Малайзии", — сказал он.
Однако в Кыргызстане не сомневаются, что Урицкий — это Усенов. Помимо прочих его узнала бывшая жена, депутат киргизского парламента Динара Исаева.
Следует отметить, что в Беларуси также обосновался Курманбек Бакиев. Он получил белорусское гражданство. В Кыргызстане неоднократно требовали от Минска его выдачи, но всякий раз получали отказ.