Лукашенко обсудил с председателем Минского облисполкома ход уборочной кампании в регионе

Минск, 31 июля. Александр Лукашенко 31 июля принял с докладом председателя Минского облисполкома Анатолия Исаченко, с которым обсудил ход уборочной кампании в регионе, развитие мясо-молочного комплекса и дорожного строительства.



Как сообщает пресс-служба президента, в первую очередь глава государства поинтересовался, как проходит уборочная кампания в регионе, поскольку результаты Минской области могут рассказать о ситуации в стране в целом.



"Минск — все-таки это показательный регион: он находится в разных климатических условиях. Юг уже, наверное, половину убрал, север еще, может, только приступил к уборке — там уже процентов 15—20. Разные климатические условия дают средние впечатления по стране вообще", — пояснил Лукашенко.



Особое внимание белорусский руководитель обратил на сбор зерновых. "Что мы будем иметь? Понятно, что зерновые хлеба не будут так урожайны, как в прошлом, особенно на юге. Кстати, на востоке и севере, наверное, и в Минской области, как раз ситуация иная: где дожди шли, там очень хорошие поля, хороший урожай, — сказал Лукашенко. — Думаю, нам надо надеяться в этом году — все-таки кукурузный год — на то, что мы миллион тонн кукурузы, а может быть, и больше, соберем и тем самым восполним недобор по хлебам".