Госбюджет за полугодие исполнен с профицитом

Минск, 31 июля. Государственный бюджет за первое полугодие 2018 года исполнен с профицитом, свидетельствуют данные Министерства финансов. Доходы бюджета сектора госуправления на 3,4 млрд рублей превысили расходы.



Так, доходы бюджета за январь—июнь сложились в сумме 24,4 млрд рублей, или 53,2% уточненного годового плана.



Профицит республиканского бюджета сформирован в размере 2,7 млрд рублей.



Профицит бюджета Фонда социальной защиты населения составил 0,3 млрд рублей.



Доходы республиканского бюджета составили 11,5 млрд рублей, или 54,9% уточненного годового плана. Поступление НДС составило 5,1 млрд рублей, или 50,7% от плана. Налога на прибыль поступило 1,2 млрд рублей, или 37% от плана. Акцизы поступили в сумме 1,2 млрд рублей, или 50,6% уточненного годового плана. Доходы от внешнеэкономической деятельности составили 2,7 млрд рублей, или 71,5% от плана.



Поступления в Фонд социальной защиты населения составили 6,7 млрд рублей, или 49,5% утвержденного годового плана, Фонд универсального обслуживания — 20,2 млн рублей, или 52,5%, Фонд гражданской авиации — 16,3 млн рублей, или 78,7%, Фонд департамента исполнения наказаний — 0,4 млн рублей, или 33,3%.



По состоянию на 1 июля задолженность по налогам и сборам составила 164,4 млн рублей.



Расходы бюджета сектора государственного управления за январь—июнь составили 21 млрд рублей, или 46,5% уточненного годового плана.



Расходы республиканского бюджета составили 8,8 млрд рублей, или 43,5% уточненного годового плана. На общегосударственную деятельность направлено 3,4 млрд рублей (35,4%), на финансирование национальной экономики — 2,3 млрд рублей (54,5%), на финансирование социальной сферы (социальная политика, образование, здравоохранение, физическая культура, спорт, культура и средства массовой информации) — 6,8 млрд рублей (48,3%).



Расходы Фонда социальной защиты населения составили 6,4 млрд рублей (47,8%), Фонда универсального обслуживания — 7 млн рублей (18,2%), Фонда гражданской авиации — 10,1 млн (48,8%), Фонда департамента исполнения наказаний — 0,1 млн рублей (8,3%).