В Минске разыскивается подозреваемый в разбойных нападениях на магазины

Минск, 31 июля. В Минске следователи выясняют обстоятельства разбойных нападений на торговые объекты.



Как сообщила БелаПАН официальный представитель управления Следственного комитета по Минску Марина Дранькова, 21 июля около 21.30 неизвестный мужчина под угрозой применения насилия в отношении продавца магазина по улице Притыцкого завладел 130 рублями. Для устрашения нападавший использовал предмет, похожий на пистолет.



Аналогичное преступление было совершено спустя три дня. Вечером 24 июля произошло нападение на продуктовый магазин по улице Лидской. Однако продавец требования о передаче денежных средств не выполнила, после чего неустановленный гражданин скрылся.



В обоих случаях на местах происшествий работали следственно-оперативные группы с привлечением кинологов. Для установления личности нападавшего проводятся неотложные следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, по изъятым следам назначены экспертные исследования. Предположительно, оба преступления совершил один и тот же человек.



Фрунзенским РОСК по данным фактам возбуждены дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 207 УК (разбой).



В ходе допросов потерпевших составлен субъективный портрет подозреваемого: мужчина на вид 25—35 лет, рост около 176—185 см, худощавого телосложения, волосы русые (темно-русые), коротко стриженые, носит небольшую бороду, имеет европейскую внешность, был в солнцезащитных очках.



Установление личности нападавшего существенно затрудняется из-за отсутствия на торговых объектах камер видеонаблюдения.

