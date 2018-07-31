КГК выявил новые факты хищения денежных средств на заводе "Автогидроусилитель"

Минск, 31 июля. Новые факты хищения денежных средств в ОАО "Борисовский завод "Автогидроусилитель" выявлены в ходе оперативного сопровождения ранее возбужденного уголовного дела, сообщает пресс-служба Комитета госконтроля.



Дело о хищении денежных средств на заводе было возбуждено в мае нынешнего года. По данным следствия, исполняющий обязанности начальника бюро отдела материально-технического снабжения завода совместно с кладовщиком этого предприятия и директором столичного общества с ограниченной ответственностью с мая 2016 года по март 2018 года систематически обворовывали "Автогидроусилитель". Работники завода, причастные к хищению, и директор минского ООО были заключены под стражу.



В ходе оперативно-следственных мероприятий по установлению всех участников хищения и полной картины преступной деятельности оперативниками борисовской финансовой милиции выявлены другие эпизоды хищений на предприятии. В качестве подозреваемых фигурируют должностные лица ОАО "Борисовский завод "Автогидроусилитель" и тот же руководитель коммерческой организации.



Выяснилось, что заместитель начальника отдела материально-технического снабжения, начальник кузнечного цеха, заведующий складом, инженер отдела материально-технического снабжения завода и директор столичного ООО в октябре—ноябре 2015 года инициировали заключение фиктивных договоров купли-продажи на поставку калиброванного металлопроката. "На якобы поставленный в адрес предприятия металл оформлялись бестоварные накладные, — отмечается в сообщении. — Фактически же никаких поставок не было. Однако деньги исправно уходили со счета завода на счет коммерческого предприятия. После обналичивания участники преступного сговора делили их между собой. Установлено, что таким способом удалось похитить свыше 15 тысяч рублей".



По данному факту Борисовским районным отделом Следственного комитета возбуждено дело по ч. 3 ст. 210 Уголовного кодекса (хищение путем злоупотребления служебными полномочиями).



С должностных лиц завода, причастных к преступной схеме, взята подписка о невыезде. Руководитель коммерческого предприятия остается под стражей.