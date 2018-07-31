На биржевых торгах белорусский рубль ослаб к евро и российскому рублю, но укрепился к доллару

Минск, 31 июля. На торгах Белорусской валютно-фондовой биржи 31 июля белорусский рубль ослаб к евро и российскому рублю, но укрепился к доллару США.



По итогам торгов курс евро вырос на 0,0045 рубля (0,19%) и составил 2,3267 рубля.



Курс доллара снизился на 0,0063 рубля (0,32%) до 1,9853 рубля.



Курс российского рубля вырос на 0,0112 рубля (0,35%) и составил 3,1836 белорусского рубля за 100 российских.



В курсообразовании Национальный банк использует механизм привязки курса рубля к корзине валют, в которой удельный вес российского рубля составляет 50%, доллара США и евро — 30 и 20%.



Белорусский рубль реагирует на динамику курса российского рубля, которая во многом зависит от цен на нефть. 31 июля фьючерсы на североморскую смесь Brent торгуются выше 74 долларов за баррель.



В России средневзвешенный курс доллара расчетами "завтра" на 10.00 по московскому времени повышался на 5 копеек — до 62,29 рубля, следует из данных Московской биржи.