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Дата распечатки: 31.07.2018 16:07
 
31.07.2018 14:11 Безопасность

В СНГ создают совместную систему связи вооруженных сил

Минск, 31 июля. В минской штаб-квартире СНГ 1—2 августа состоится заседание экспертной группы по согласованию проекта соглашения о совместной (объединенной) системе связи вооруженных сил государств — участников Содружества. Документ разработан Генеральным штабом ВС России.

Как сообщили в Исполнительном комитете СНГ, ожидается, что совместная (объединенная) система связи будет создаваться, наращиваться и функционировать в интересах обеспечения необходимого качества управления за счет наиболее полного и эффективного использования имеющегося ресурса систем связи национальных вооруженных сил, государственных сетей связи.

Принятие соглашения в дальнейшем позволит определить общие взгляды на развитие и совершенствование системы, единые организационно-технические подходы к сотрудничеству в этой сфере, а также будет стимулировать приоритетное оснащение национальных вооруженных сил современной военной техникой (оборудованием) связи.

Отмечается, что реализация положений документа не потребует выделения дополнительных финансовых средств и не повлечет прекращения действия ранее принятых международных договоров в этой сфере.
БелаПАН.

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