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Дата распечатки: 31.07.2018 16:06
 
31.07.2018 14:38 Безопасность, Общество

На белорусских полигонах проводят учения с частями армейского тыла

Минск, 31 июля. 31 июля в Вооруженных силах Беларуси начались командно-штабные учения с органами военного управления, воинскими частями и организациями тылового обеспечения.

Как сообщили в Министерстве обороны, главной целью учений является совершенствование слаженности органов военного управления тылового обеспечения в управлении подчиненными силами и средствами, повышение уровня обученности воинских частей и организаций тыла по вопросам устойчивого функционирования системы тылового обеспечения.

На аэродроме Лида, общевойсковых Обуз-Лесновском и Борисовском полигонах будут отработаны вопросы организации инженерно-аэродромного и аэродромно-технического обеспечения, технического прикрытия объектов на участках военно-автомобильных дорог, выдачи запасов горючего, продовольствия и вещевого имущества из полевых отделов хранения баз тыла Вооруженных сил и доставки их автомобильным транспортом центра в районы передачи материальных средств.

Руководит учениями заместитель министра обороны по тылу — начальника тыла Вооруженных сил генерал-майор Андрей Бурдыко.

Учения завершатся 2 августа.
Вячеслав Будкевич, БелаПАН.

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