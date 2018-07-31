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Дата распечатки: 31.07.2018 16:06
 
31.07.2018 15:07 Общество

Гражданка России осуждена в Бресте на три года лишения свободы за провоз марихуаны

Минск, 31 июля. В Бресте гражданка России осуждена на три года лишения свободы за провоз марихуаны через белорусскую границу. Такое решение принял 31 июля суд Московского района областного центра, сообщает пресс-служба Верховного суда.

Россиянка признана виновной в незаконных без цели сбыта хранении и перевозке наркотических средств по ч. 1 ст. 328 УК и в незаконном перемещении наркотических средств через таможенную границу Евразийского экономического союз согласно ч. 1 ст. 328-1 УК. Обвиняемой назначено наказание без конфискации имущества с отбыванием в исправительной колонии в условиях общего режима. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке.

Как сообщалось, гражданка России 1992 года рождения пыталась провезти марихуану массой не менее 1,14 грамма 5 мая из Польши в Беларусь, следуя через пункт таможенного оформления "Варшавский мост". Наркотик, спрятанный в ручной клади, обнаружили сотрудники Брестской таможни.
Алексей Александров, БелаПАН.

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