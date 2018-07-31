Отменена обязательная продажа иностранной валюты

Минск, 31 июля. "В целях либерализации валютных отношений и стимулирования деловой активности" Александр Лукашенко подписал указ "Об отмене обязательной продажи иностранной валюты".

"Данный инструмент применялся в период становления белорусского рынка и способствовал формированию предложения иностранной валюты на валютной бирже, вместе с тем он являлся и сдерживающим фактором, поскольку воспринимался инвесторами как признак административного регулирования и ограничений", — отмечается в комментарии пресс-службы президента.



Отмена обязательной продажи части валютной выручки субъектами хозяйствования "будет способствовать повышению конкурентоспособности белорусских экспортеров, станет существенным фактором улучшения условий ведения бизнеса в Беларуси".



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