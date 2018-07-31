Отменена обязательная продажа иностранной валюты (дополнено)

Минск, 31 июля. "В целях либерализации валютных отношений и стимулирования деловой активности" Александр Лукашенко подписал указ "Об отмене обязательной продажи иностранной валюты".

"Данный инструмент применялся в период становления белорусского рынка и способствовал формированию предложения иностранной валюты на валютной бирже, вместе с тем он являлся и сдерживающим фактором, поскольку воспринимался инвесторами как признак административного регулирования и ограничений", — отмечается в комментарии пресс-службы президента.



Отмена обязательной продажи части валютной выручки субъектами хозяйствования "будет способствовать повышению конкурентоспособности белорусских экспортеров, станет существенным фактором улучшения условий ведения бизнеса в Беларуси".



Обязательства по либерализации системы валютного регулирования и контроля белорусские власти взяли перед Евразийским фондом стабилизации и развития (ЕФСР). Соответствующие требования нашли отражение в уточненной Матрице мер экономической политики и структурных преобразований, на основании выполнения которой ЕФСР принимает решения о выделении Беларуси траншей кредита.



В соответствии с обязательствами перед ЕФСР Беларусь в октябре 2017 года снизила норматив обязательной продажи валютной выручки с 20% до 10%. Кроме того, в январе 2018 года принято решение об отмене целевой покупки иностранной валюты. Решение вступило в силу в апреле.



Полностью отменить обязательную продажу иностранной валюты Национальный банк намеревался в первой половине 2018 года. "В первом полугодии обязательную продажу иностранной валюты планируем отменить. Мы этот вопрос согласовываем с другими государственными органами", — сообщил зампред Нацбанка Сергей Калечиц, отвечая в конце февраля на вопросы журналистов.



В 2017 году субъекты хозяйствования в счет обязательной продажи реализовали 4.423,5 млн долларов. По информации БелаПАН, объем обязательной продажи валюты сократился на 20,1% по сравнению с 2016 годом. В прошлом году ежемесячный объем обязательной продажи иностранной валюты до сентября составлял 400—450 млн долларов, а в октябре—декабре — 230—250 млн долларов из-за снижения нормы обязательной продажи.



По мнению экономистов, отказ властей от административных инструментов регулирования валютного рынка стал возможен благодаря переходу на рыночный режим курсообразования.



"Целевая покупка валюты и ее обязательная продажа — остатки старой денежно-кредитной политики, которая проводилась до 2014 года, когда обменный курс рубля определялся административным образом. Сейчас у нас рыночный режим курсообразования, поэтому в этих условиях сохранять обязательную продажу валюты или контроль за ее покупкой нет необходимости", — отметил ранее в комментарии БелаПАН старший аналитик форекс-брокера Forex Club Валерий Полховский.