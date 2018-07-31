Кобяков: ВВП растет быстрее прогноза, все важнейшие показатели социально-экономического развития выполняются

Минск, 31 июля. ВВП растет быстрее прогноза, все важнейшие показатели социально-экономического развития выполняются, заявил премьер-министр Андрей Кобяков 31 июля на заседании Совета министров, где рассмотрены итоги работы белорусской экономики за первое полугодие и меры по выполнению поставленных задач на 2018 год.



"В целом итоги работы экономики в первом полугодии 2018 года позитивные. Выполняются все важнейшие показатели социально-экономического развития, утвержденные главой государства. Социальные гарантии государства населению выполняются. Сохраняется достаточно хорошая динамика роста", — приводит слова Кобякова пресс-служба правительства.



Прирост ВВП составил 4,5% при прогнозе 2,8%. Во всех регионах отмечается рост валового регионального продукта и производительности труда.



"Положительный результат и по всем секциям видов экономической деятельности", — отмечается в релизе по итогам заседания. В обрабатывающей промышленности плюс 7,9%; рост обеспечивается по всем без исключения 13 подсекциям, в строительстве — 7,5%, в торговле (оптовой и розничной) — 7,8%, в сельском хозяйстве и транспортной деятельности — 3,9% и 3,7% соответственно. Производство машин и оборудования увеличилось на 19,2%, транспортных средств — на 13,7%, продукции деревообработки — на 14,8%, фармацевтической продукции — на 11,9%.



Сохраняется баланс во внешней торговле. Сальдо по товарам и услугам (за пять месяцев года) положительное — 310 млн долларов, или 1,4% к ВВП. "Результат несколько лучше, чем в прошлом году, причем он получен за счет прироста экспорта товаров и услуг, прежде всего в страны вне СНГ", — отметил Кобяков. По его словам, кроме экспорта энергетических товаров в эти страны выросли объемы экспорта тракторов, грузовых машин, шин, металлопроката, мебели и продукции деревообработки, лаков и красок, льняных тканей, товаров молокопереработки и др. Всего экспорт товаров и услуг больше, чем за 5 месяцев прошлого года, на 3 млрд долларов (плюс 2,4 млрд — по товарам и 0,6 млрд — по услугам). Практически половина прироста экспорта товаров сформирована за счет роста физических объемов.



На заседании отмечалось, что низкий уровень инфляции вместе с "другими мерами макробалансировки" позволяют снижать стоимость кредитных ресурсов для экономики. Ставка рефинансирования Нацбанка в июне снижена до 10% годовых. Новые кредиты для юридических лиц в рублях (без учета льготных) в июне выдавались под 11,3% годовых.



Глава правительства отметил, что стабильность на валютном, кредитно-депозитном и финансовом рынках сохраняется, доверие к национальной валюте постепенно растет. Срочные рублевые сбережения населения за первое полугодие 2018 года увеличились на 412 млн рублей. Их доля в общем объеме сбережений населения выросла на 3 процентных пункта.



На внутреннем валютном рынке за первое полугодие сформировалось положительное сальдо покупки-продажи валюты в объеме 320 млн долларов. Население на чистой основе продало почти 800 млн, юрлица купили 480 млн.



Кобяков напомнил, что правительство поручало руководителям принять меры по снижению ставок по ранее привлеченным кредитам и изменению валюты кредитования. "Недопустимо, когда действующие ставки по ранее выданным кредитам значительно превышают текущий уровень стоимости кредитных ресурсов, более того, когда компенсация процентов по таким кредитам осуществляется за счет бюджета", — подчеркнул глава правительства, поручив вице-премьерам разобраться с ситуацией.