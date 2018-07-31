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Дата распечатки: 31.07.2018 20:28
 
31.07.2018 19:21 Экономика

Кобяков поручил до конца года исправить ситуацию, когда зарплата на предприятиях растет быстрее, чем производительность труда

Минск, 31 июля. О необходимости жесткой увязки роста заработной платы с производительностью труда заявил премьер-министр Андрей Кобяков 31 июля на заседании Совета министров, где подведены итоги работы экономики в первой половине 2018 года.

"Проявляются тенденции, когда заработная плата на предприятиях растет быстрее, чем производительность труда. Ситуацию до конца года надо исправлять", — поручил Кобяков, слова которого приводит пресс-служба правительства. Он отметил, что это сфера ответственности отраслевых министров и председателей облисполкомов.

Также премьер-министр подчеркнул, что соотношение зарплаты бюджетников к средней по стране в четвертом квартале 2018 года должно составить 80%. "По зарплатам бюджетникам будем двигаться в рамках поручений главы государства и возможностей бюджета. Соотношение заработной платы бюджетников к средней по стране уже составляет 78,8%", — сообщил Кобяков.

За пять месяцев 2018 года реальные доходы населения увеличились на 7,7%, реальная заработная плата по полугодию — на 13%, в том числе в бюджетной сфере — на 15,4%. Средняя заработная плата по стране за июнь составила 953,7 рубля. Во внебюджетном секторе экономики средняя зарплата за январь—июнь составила 996,3 рубля. То есть практически вышли на целевую задачу в 1 тыс., отметил премьер-министр.

Кобяков поручил Министерству антимонопольного регулирования и торговли оперативно реагировать на необоснованный рост цен. Обращаясь к главе ведомства Владимиру Колтовичу, премьер-министр поручил обеспечить контроль и вместе с председателями облисполкомов оперативно принимать все необходимые меры по сдерживанию необоснованного роста цен. По мнению Кобякова, более конструктивно следует работать с прессой, информировать о реальной ситуации.

Он обратил внимание, что инфляция находится на минимальном уровне за всю историю суверенной Беларуси, и это очень важный показатель для обеспечения макроэкономической сбалансированности. "Вместе с тем у населения формируются несколько иные оценки на основе инфляционных ожиданий, а "помогает" в этом соответствующая информационная подпитка", — считает Кобяков.
БелаПАН.

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