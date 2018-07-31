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Дата распечатки: 31.07.2018 22:23
 
31.07.2018 20:28 Экономика, Финансы

Кобяков: Использовать бюджет для развязки просроченных долгов категорически неприемлемо

Минск, 31 июля. Использовать бюджет для развязки просроченных долгов категорически неприемлемо, заявил премьер-министр Андре Кобяков 31 июля на заседании Совета министров, где подводились итоги работы экономики в первой половине 2018 года.

"Многие государственные предприятия рассчитывают на бюджет, что в корне неверно", — цитирует Кобякова пресс-служба правительства.

По его словам, необходимые рыночные инструменты для финансового оздоровления предприятий созданы. Принят указ № 200 от 24 мая 2018 года, действующий в отношении организаций как государственной, так и частной форм собственности. Имеется возможность дисконтирования долга, его замены на акции, привлечения инвесторов и др. "Может быть, мало времени прошло, но пока нет примеров среди частных и государственных компаний, которые этими инструментами воспользовались. Надо более активно заниматься, потому что сами эти проблемы не растворятся", — призвал премьер-министр.

По его словам, фактически на выходе новый проект указа президента, устанавливающий на системной основе механизмы финансового оздоровления сельхозпредприятий без применения судебных процедур. Это должно значительно улучшить ситуацию в АПК.

За пять месяцев 2018 года просроченная задолженность по кредитам и займам в целом по стране увеличилась на 1,7% и составила 2,5 млрд рублей, или 3,6% всей суммы задолженности по кредитам и займам. "Это много, с этим надо серьезно работать", — сказал Кобяков.
БелаПАН.

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