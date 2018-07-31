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Дата распечатки: 31.07.2018 22:23
 
31.07.2018 20:55 Общество

Беларусь рассчитывает на более инициативное подключение ООН к реализации максимально экономных и эффективных проектов технической помощи по приоритетным направлениям

Минск, 31 июля. Вопросы взаимодействия Беларуси и агентств системы ООН в области достижения целей устойчивого развития, осуществления проектов международной технической помощи, чернобыльского сотрудничества, продолжения совместной работы по правозащитной тематике обсуждены 31 июля в Минске на встрече заместителя министра иностранных дел Андрея Дапкюнаса с постоянным координатором ООН, постоянным представителем ПРООН, представителем ЮНФПА в Беларуси Иоанной Казаной-Вишневецкий.

По сообщению пресс-службы внешнеполитического ведомства, координатор детально проинформировала о ходе реформы системы развития ООН и ее влиянии на возможности дальнейшего сотрудничества между Беларусью и организацией. Казана-Вишневецкий рассказала о ключевых мероприятиях, планируемых к проведению в Беларуси в ближайшее время агентствами системы ООН.

Дапкюнас представил национальные приоритеты Беларуси в области международного технического сотрудничества в соответствии с национальной программой международной технической помощи до 2020 года. Дипломат выразил надежду белорусской стороны "на более инициативное подключение страновой команды ООН в Минске к разработке и осуществлению вместе с национальными партнерами максимально экономных и эффективных проектов технической помощи по приоритетным для страны направлениям в экономической, экологической и социальной областях".

Чиновник "отметил особую важность сохранения и развития максимально открытых и основанных на доверии отношений между агентствами системы ООН в Беларуси и белорусскими ведомствами и национальными партнерами".
БелаПАН.

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