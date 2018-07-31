Главный тренер БАТЭ уверен в силе своей команды накануне ответного матча с ХИКом

Минск, 31 июля. Главный тренер борисовского футбольного клуба БАТЭ Алексей Бага уверен в силе своей команды накануне ответного матча 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов против финского ХИКа.



"Что касается значения матча, то, думаю, все и так прекрасно понимают степень его важности. Мы уверены в своих силах и полны решимости добыть положительный результат, коим является выход в следующий раунд Лиги чемпионов", — заявил Бага на пресс-конференции в Хельсинки 31 июля.



"Завтра будет очень тяжелый день и очень тяжелая игра", — приводит слова Баги пресс-служба БАТЭ.



ХИК, отметил он, — довольно серьезный оппонент, что и продемонстрировал в Борисове. "В составе ХИКа много техничных ребят. И вообще вся команда довольно ровная и сильная", — сказал Бага.



Итог первой встречи 25 июля в Борисове — 0:0 — тренер не считает коварным. "Впрочем, он вынуждает и нас, и ХИК вносить коррективы в линию поведения во время матча. Если бы мы приехали в Хельсинки с запасом в несколько мячей, была бы одна игра. Но мы имеем нулевую ничью. Хотя выездной гол может дать большое психологическое преимущество. Поэтому 0:0 не коварный, а, я сказал бы, интересный счет для каждой из команд", — заявил Бага, отвечая на вопросы финских СМИ.



Победитель пары в 3-м квалификационном раунде сыграет с лучшим в противостоянии "Кукеси" (Албания) — "Карабах" (Азербайджан). Эти команды в первом поединке также мячей не забили. Проигравший "опустится" в 3-й квалификационный раунд Лиги Европы, где встретится с победителем пары "Олимпия" (Словения) — "Крусейдерс" (Северная Ирландия).