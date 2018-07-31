Обзор важнейших событий 31 июля 2018 года

Минск, 31 июля. "В целях либерализации валютных отношений и стимулирования деловой активности" Александр Лукашенко подписал указ "Об отмене обязательной продажи иностранной валюты". "Данный инструмент применялся в период становления белорусского рынка и способствовал формированию предложения иностранной валюты на валютной бирже, вместе с тем он являлся и сдерживающим фактором, поскольку воспринимался инвесторами как признак административного регулирования и ограничений", — отмечается в комментарии пресс-службы президента. Отмена обязательной продажи части валютной выручки субъектами хозяйствования "будет способствовать повышению конкурентоспособности белорусских экспортеров, станет существенным фактором улучшения условий ведения бизнеса в Беларуси". Обязательства по либерализации системы валютного регулирования и контроля белорусские власти взяли перед Евразийским фондом стабилизации и развития (ЕФСР).



ВВП растет быстрее прогноза, все важнейшие показатели социально-экономического развития выполняются, заявил премьер-министр Андрей Кобяков 31 июля на заседании Совета министров, где рассмотрены итоги работы белорусской экономики за первое полугодие и меры по выполнению поставленных задач на 2018 год. "В целом итоги работы экономики в первом полугодии 2018 года позитивные. Выполняются все важнейшие показатели социально-экономического развития, утвержденные главой государства. Социальные гарантии государства населению выполняются. Сохраняется достаточно хорошая динамика роста", — приводит слова Кобякова пресс-служба правительства. Прирост ВВП составил 4,5% при прогнозе 2,8%. Во всех регионах отмечается рост валового регионального продукта и производительности труда.



Слушания уголовного дела о гибели 21-летнего уроженца Пинска Александра Коржича начнутся в августе, сообщил первый заместитель председателя Верховного суда Валерий Калинкович. По его словам, дата начала суда будет назначена в ближайшее время. Это произойдет "со дня на день", в соответствии с процессуальными сроками. Дело будет слушаться в Минском областном суде.



Александр Лукашенко принял с докладом председателя Минского облисполкома Анатолия Исаченко, с которым обсудил ход уборочной кампании в регионе, развитие мясо-молочного комплекса и дорожного строительства. Как сообщает пресс-служба президента, в первую очередь Лукашенко поинтересовался, как проходит уборочная кампания в регионе, поскольку результаты Минской области могут рассказать о ситуации в стране в целом. Лукашенко появился на публике на фоне обсуждения фейковой информации одного из сайтов об инсульте, который он якобы перенес.



Обращение Белорусской социал-демократической партии (Грамада) о необходимости отстранения от должности вице-премьера Василия Жарко на время расследования коррупционного скандала в медицинской отрасли рассмотрит Генеральная прокуратура. 23 июля президиум БСДП (Грамада) принял заявление о необходимости отстранения от должности на время расследования громких коррупционных дел в сфере здравоохранения вице-премьера Василия Жарко, занимавшего пост главы Минздрава с 2006 по 2016 годы. "БСДП требует отстранить от занимаемой должности заместителя премьер-министра Василия Жарко, который был министром здравоохранения с 2006 по 2016 год и теперь отвечает за работу Минздрава, на время проведения следствия по коррупционным делам в медицинской отрасли", — говорится в заявлении оппозиционной партии, направленном в Администрацию президента. "Ваше электронное обращение принято к сведению и для рассмотрения направлено в Генеральную прокуратуру Республики Беларусь (статья 131 УПК Республики Беларусь)", — ответил социал-демократам заместитель начальника управления письменных и электронных обращений Администрации президента Алексей Бабицкий.