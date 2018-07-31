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Адрес страницы: https://belapan.by/archive/2018/07/31/media_tanki/
Дата распечатки: 31.07.2018 16:07
 
31.07.2018 15:26 Фото

Пресс-конференция, посвященная презентации карты Минска в игре World of Tanks

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31 июля в столичной ратуше состоялась пресс-конференция, посвященная презентации карты Минска в игре World of Tanks.

На снимках:
4 — Павел Сапотько, директор Национального исторического музея;
5 — Юрий Курявый, региональный директор по оперированию World of Tanks.
Фото Сергея Сацюка, БелаПАН.

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