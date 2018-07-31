31.07.2018 15:26 Фото
Пресс-конференция, посвященная презентации карты Минска в игре World of Tanks
31 июля в столичной ратуше состоялась пресс-конференция, посвященная презентации карты Минска в игре World of Tanks.
На снимках:
4 — Павел Сапотько, директор Национального исторического музея;
5 — Юрий Курявый, региональный директор по оперированию World of Tanks.
На снимках:
4 — Павел Сапотько, директор Национального исторического музея;
5 — Юрий Курявый, региональный директор по оперированию World of Tanks.