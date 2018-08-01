Беларусь снизила экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты

Минск, 1 августа. Беларусь 1 августа снизила экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты, вывозимые за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза. Соответствующее постановление правительства от 28 июля № 571 опубликовано на сайте Совмина.



Ставка экспортной пошлины на сырую нефть снижена с 139,1 до 135,4 доллара США за тонну. Пошлина на прямогонный бензин снижена с 76,5 до 74,4 доллара, на товарные бензины — с 41,7 до 40,6 доллара.



Пошлина на легкие, средние дистилляты теперь составляет 40,6 доллара за тонну (ранее — 41,7 доллара). Такая же пошлина установлена на дизельное топливо, бензол, толуол, ксилол, смазочные и прочие масла.



В предыдущий раз ставки вывозных таможенных пошлин в отношении сырой нефти и отдельных категорий товаров, выработанных из нее, изменялись 1 июля. Тогда они были повышены.