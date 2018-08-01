Трудовые пенсии выросли на 10%

Минск, 1 августа. В Беларуси 1 августа трудовые пенсии повышены на 10%. Это предусмотрено указом президента № 278 от 17 июля.



По данным Министерства труда и социальной защиты, в результате перерасчета средний размер пенсий составляет 364,2 рубля, средний размер пенсии по возрасту — 374,33 рубля.



Предыдущий перерасчет трудовых пенсий производился в мае, они были увеличены в среднем на 5,3%.



Одновременно с перерасчетом трудовых пенсий в связи с ростом средней заработной платы работников с 1 августа также пересчитан размер минимальных трудовых и социальных пенсий, надбавок к пенсиям, повышены пенсии отдельным категориям граждан, доплаты пенсионерам 75 лет и старше, получающим пенсии в органах по труду, занятости и социальной защите, в связи с увеличением бюджета прожиточного минимума в среднем на душу населения (БПМ).



В результате перерасчета в связи с увеличением БПМ минимальный размер пенсии по возрасту с учетом установленной доплаты (20% средней заработной платы для исчисления трудовых пенсий) с 1 августа составляет 207,43 рубля.



Увеличение пенсии в результате перерасчета у каждого пенсионера зависит от индивидуальных параметров стажа и величины заработка до обращения за пенсией, а также начисленных к пенсии надбавок, повышений и доплат.



Как сообщалось, 1 августа БПМ повышен до 213,67 рубля. Это предусмотрено постановлением Министерства труда и социальной защиты № 61 от 19 июля. Для трудоспособного населения БПМ установлен в 236,98 рубля, для пенсионеров — 162,58 рубля, для студентов — 206,89 рубля, для детей до трех лет — 135,93 рубля, от трех до шести лет — 188,95 рубля, от шести до восемнадцати лет — 231,32 рубля.



Бюджет прожиточного минимума пересматривают раз в квартал. Новый БПМ будет действовать до 31 октября 2018 года. От БПМ зависит размер трудовых минимальных и социальных пенсий, а также надбавок к ним.