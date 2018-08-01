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Дата распечатки: 01.08.2018 08:51
 
01.08.2018 07:20 Экономика, Общество

В Беларуси повышен бюджет прожиточного минимума

Минск, 1 августа. В Беларуси повышен бюджет прожиточного минимума (БПМ) — с 1 августа он составляет 213,67 рубля. Это предусмотрено постановлением Министерства труда и социальной защиты № 61 от 19 июля.

Для трудоспособного населения БПМ установлен в 236,98 рубля, для пенсионеров — 162,58 рубля, для студентов — 206,89 рубля, для детей до трех лет — 135,93 рубля, от трех до шести лет — 188,95 рубля, от шести до восемнадцати лет — 231,32 рубля.

Бюджет прожиточного минимума пересматривают раз в квартал. Новый БПМ будет действовать до 31 октября 2018 года. От БПМ зависит размер трудовых минимальных и социальных пенсий, а также надбавок к ним.
Алексей Александров, БелаПАН.

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