Нацбанк: Субъекты хозяйствования фактически продавали более 47% своей валютной выручки

Минск, 1 августа. В связи с выходом указа президента об отмене обязательной продажи части валютной выручки юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями Национальный банк распространил пресс-релиз с разъяснением текущей ситуации на рынке.



"В условиях стабилизации ситуации в экономике и финансовой сфере, достижения сбалансированности спроса и предложения на внутреннем валютном рынке Национальным банком в 2016—2017 годах принимались последовательные шаги по постепенному снижению размера обязательной продажи иностранной валюты субъектами хозяйствования: в сентябре 2016 года данный норматив был уменьшен с 30 до 20%, в октябре 2017 года — до 10%", — отмечается в релизе.



Поэтапное снижение размера обязательной продажи валютной выручки "не оказало какого-либо негативного влияния на объем предложения иностранной валюты на внутреннем валютном рынке со стороны субъектов хозяйствования". При действовавшем до последнего времени нормативе обязательной продажи на уровне 10% субъекты хозяйствования фактически продавали более 47% своей валютной выручки. Среднедневная продажа валюты субъектами хозяйствования в условиях постепенного снижения норматива обязательной продажи с 30% до 10% увеличилась с 62 млн долларов США в эквиваленте за январь—август 2016 года до 77 млн долларов США в эквиваленте за октябрь 2017-го — июнь 2018 года.



"Данные цифры свидетельствуют о том, что объем продаваемой субъектами хозяйствования иностранной валюты диктуется главным образом их потребностями в белорусских рублях для обеспечения хозяйственной деятельности (выплата зарплат, уплата налогов, покупка комплектующих и материалов и др.), а эти потребности, в свою очередь, зависят от уровня деловой активности в экономике и динамики масштабов хозяйственной деятельности", — отмечает Нацбанк.



Указ президента "Об отмене обязательной продажи иностранной валюты" вступает в силу после его официального опубликования. "Таким образом, начиная со дня, следующего за датой официального опубликования, субъекты хозяйствования не осуществляют обязательную продажу валютной выручки, в том числе поступившей им до вступления в силу данного указа", — поясняет Нацбанк.