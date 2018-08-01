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Дата распечатки: 01.08.2018 10:22
 
01.08.2018 09:32 Общество, Безопасность

Дело о гибели рядового Коржича Минский областной суд начнет слушать 8 августа

Минск, 1 августа. Рассмотрение уголовного дела о гибели рядового Александра Коржича начнется в Минском областном суде 8 августа. Об этом сообщает пресс-секретарь Верховного суда Юлия Ляскова.

Процесс будет проходить на выездном судебном заседании в здании суда Московского района Минска. Слушания начнутся в 11 часов.

Напомним, 3 октября 2017 года рядового 3-й учебной танковой роты 3-й школы 72-го Объединенного учебного центра Вооруженных сил Александра Коржича нашли повешенным в подвале медицинской роты. Три сержанта части, где служил Коржич, обвиняются в доведении его до самоубийства. Им инкриминируется совершение преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 205 (кража), ч. 1 и 2 ст. 430 (получение взятки и повторное получение взятки), ч. 3 ст. 455 (превышение власти, повлекшее тяжкие последствия) УК.

Обвиняемые находятся под стражей.

Вячеслав Будкевич, БелаПАН.

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