Установлены обстоятельства убийства двухлетней девочки в Слуцке

Минск, 1 августа. Главным следственным управлением Следственного комитета Беларуси окончено расследование уголовного дела об убийстве двухлетней девочки и покушении на убийство ее брата в Слуцке в январе 2018 года.



Как сообщили в СК, информация о смерти малолетней с признаками криминального характера поступила в правоохранительные органы от медицинских работников, которые 29 января выбыли по вызову в один из домов в Слуцке. Девочку обнаружили в тяжелом состоянии со следами побоев. Несмотря на проведенные реанимационные мероприятия, она умерла на месте происшествия.



По данным следствия, 26-летний сожитель матери погибшей, неадекватно реагируя на особенности детского поведения, из хулиганских побуждений нанес по различным частям тела ребенка, в том числе в область жизненно важных органов, не менее 190 ударов, а ее пятилетнему брату — не менее 50.



Кроме того, установлено, что 27-летняя мать, имея возможность сообщить в надлежащие учреждения о необходимости медицинской и иной помощи детям, а также своевременно пресечь противоправные действия сожителя, этого не сделала. Тем самым заведомо оставила без помощи детей, будучи обязанной о них заботиться.



В рамках уголовного дела проведен комплекс следственных действий, в том числе проверка показаний на месте с участием обвиняемого.



К материалам уголовного дела приобщены результаты более 30 экспертиз, назначенных следователями с целью установления обстоятельств произошедшего и расширения доказательственной базы. В их числе заключения психолого-психиатрических, судебно-медицинских, судебно-генетических, медико-криминалистической экспертиз, проведенных специалистами ГКСЭ.



Стационарной комплексной судебной психолого-психиатрической экспертизой в отношении обвиняемого установлено, что в период времени, относящийся к инкриминируемому ему деянию, он мог в полной мере сознавать значение своих действий и руководить ими.



Допрошены в качестве свидетелей более 100 человек. В их числе сотрудники служб и организаций, ответственных за обеспечение государственной защиты прав и законных интересов детей (сотрудники райисполкома, милиции, медицинские работники), родственники фигурантов, их соседи и знакомые. Использованы современные методы проведения следственных действий с малолетними детьми: братья и сестры погибшей были опрошены с применением видеозаписи педагогом-психологом в комнате для опросов несовершеннолетних.



Действия 26-летнего мужчины квалифицированы по ч. 1 ст. 14 и п. 1, 2, 6, 13 ч. 2 ст. 139 УК (покушение на убийство двух заведомо малолетних лиц, с особой жестокостью, из хулиганских побуждений), п. 2, 6, 13 ч. 2 ст. 139 УК (убийство заведомо малолетнего, с особой жестокостью, из хулиганских побуждений). Обвиняемый находится под стражей.



Матери погибшей девочки предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 159 УК (оставление в опасности). Мера пресечения — подписка о невыезде и надлежащем поведении.



Уголовное дело передано в прокуратуру для направления в суд.