В Беларуси выросли детские пособия

Минск, 1 августа. 1 августа в Беларуси в связи с увеличением размеров бюджета прожиточного минимума (БМП) выросли детские пособия.



Так, по 31 октября текущего года размер единовременного пособия в связи с рождением ребенка вырос на 70,9 рубля и составляет 2 тыс. 136 рублей 70 копеек (10 БПМ). Единовременное пособие при рождении второго и последующих детей (14 БПМ) выросло на 99,26 рубля и составляет 2 тыс. 991 рубль 38 копеек.



Женщины, ставшие на учет в медучреждение до 12-недельного срока беременности, с августа по октябрь получат единовременное пособие в размере 100% БПМ, или 213,67 рубля. Раньше эта сумма была 206,58 рубля.



Ежемесячное пособие семьям на детей от 3 до 18 лет в период воспитания ребенка до 3 лет выросло на 3,55 рубля и составляет 106 рублей 84 копейки.



На детей старше 3 лет из отдельных категорий семей (ежемесячное): на детей (кроме ребенка-инвалида) также выросло на 3,55 рубля до 106,84 рубля; на ребенка-инвалида — на 4,96 рубля до 149,57 рубля.



На ребенка до 18 лет, инфицированного ВИЧ, (ежемесячное) — на 4,96 рубля до 149,57 рубля.



Ежемесячные пособия по уходу за ребенком-инвалидом до 18 лет составляют: с I и II степенью утраты здоровья, с III и IV степенью утраты здоровья до исполнения ребенку 3 лет — 213,67 рубля (плюс 7,09 рубля); с III и IV степенью утраты здоровья после исполнения ребенку 3 лет — 256,40 рубля (плюс 8,5 рубля).



Размеры пособия по уходу за ребенком до 3 лет привязаны к среднемесячной заработной плате по стране. Перерасчет размеров пособий производится по мере увеличения среднемесячной заработной платы два раза в год — с 1 февраля и 1 августа.



С 1 августа ежемесячное пособие составляет: на первого ребенка — 329 рублей 4 копейки (ранее — 312 рублей 3 копейки); на второго и последующих детей — 376 рублей 4 копейки (356 рублей 60 копеек); на ребенка-инвалида — 423 рубля 5 копеек (401 рубль 18 копеек).



Бюджет прожиточного минимума в среднем на душу населения в ценах июня 2018 года составляет 213,67 рубля; среднемесячная заработная плата работников в стране за второй квартал 2018 года сложилась на уровне 940,10 рубля.