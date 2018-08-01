Мясникович высказался за сотрудничество Беларуси и Саксонии в IT-сфере

Минск, 1 августа. Председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси Михаил Мясникович 1 августа встретился с делегацией федеральной земли Саксония во главе с государственным министром юстиции, депутатом ландтага Себастианом Гемковым.



Обсуждались возможности расширения двустороннего сотрудничества, сообщает пресс-служба СР.



Мясникович выразил уверенность в том, что визит в Минск немецкой делегации, в состав которой помимо парламентариев вошли представители деловых кругов и общественных организаций, будет способствовать установлению новых двусторонних контактов. А Совет Республики как палата территориального представительства уделяет особое внимание развитию регионального партнерства, сказал он.



Касаясь вопросов торгово-экономического сотрудничества, Мясникович заявил, что в числе приоритетных сфер — IT-технологии. Он предложил развивать сотрудничество между Парком высоких технологий Беларуси и Силиконовой долиной Саксонии. "Мы уделяем большое внимание развитию цифровой экономики. Это принципиально новые возможности, и мы можем здесь иметь большие результаты как для бизнеса, так и для органов госуправления", — цитирует Мясниковича пресс-служба СР.



Кроме того, председатель Совета Республики предложил саксонскому бизнесу рассмотреть возможность реализации проектов в Китайско-белорусском индустриальном парке "Великий камень". "Германские компании могут активно работать в парке в рамках мощного кластера", — сказал он.



Отдельно обсуждались условия проведения немецко-белорусских бизнес-форумов. Председатель СР предложил организовать следующий такой форум в 2019 году в Минске.



Обсуждались также совместные проекты в гуманитарной сфере. Мясникович поблагодарил общественные организации Германии за программы и проекты по поддержке белорусов, пострадавших от аварии на Чернобыльской АЭС.



В свою очередь Себастиан Гемков отметил заинтересованность в сотрудничестве с Беларусью в IT-индустрии. "Беларусь известна как IT-страна. Прекрасная идея — объединить усилия для получения готовых продуктов для различных отраслей", — сказал он. Кроме того, министр предложил организовать обмен высококвалифицированными кадрами.