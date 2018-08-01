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Дата распечатки: 01.08.2018 13:39
 
01.08.2018 12:43 Общество

Заведующая магазином Duty Free в Гродненской области подозревается в присвоении 15 тыс. евро

Минск, 1 августа. Дело по ч. 4 ст. 211 УК (присвоение либо растрата в особо крупном размере) возбуждено в отношении заведующей одного из магазинов Duty Free в Гродненской области.

Как сообщает УВД Гродненского облисполкома, в 2014 году в магазине была введена дисконтная система и именно в этот период возникла преступная схема. Продавец уточнял, имеется ли у покупателя дисконтная карта, после чего производил расчет. Если у клиента не имелось дисконтной карты, то продавец брал свою, которая оформлена на вымышленного человека, и незаметно проводил по терминалу. После чего покупателю давалась сдача без скидки, а разница затем изымалась из кассы. В конце рабочего дня "черная" выручка передавалась заведующей. По предварительным подсчетам, сумма дохода варьировалась от 15 до 20 евро в день. За четыре года, как утверждают правоохранительные органы, она таким образом "заработала" 15 тыс. евро.

Преступная схема была раскрыта сотрудниками отдела по борьбе с экономическими преступлениями в ходе ревизионных мероприятий.
Вячеслав Будкевич, БелаПАН.

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