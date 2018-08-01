Белорусская информационная компания
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Дата распечатки: 01.08.2018 15:28
 
01.08.2018 13:40 Экономика, Финансы

На биржевых торгах белорусский рубль ослаб к доллару, но укрепился к евро и российскому рублю

Минск, 1 августа. На торгах Белорусской валютно-фондовой биржи 1 августа белорусский рубль ослаб к доллару США, но укрепился к евро и российскому рублю.

По итогам торгов курс евро снизился на 0,0019 рубля (0,08%) и составил 2,3248 рубля.

Курс доллара вырос на 0,0039 рубля (0,2%) до 1,9892 рубля.

Курс российского рубля снизился на 0,004 рубля (0,13%) и составил 3,1796 белорусского рубля за 100 российских.

В курсообразовании Национальный банк использует механизм привязки курса рубля к корзине валют, в которой удельный вес российского рубля составляет 50%, доллара США и евро — 30 и 20%.

Белорусский рубль реагирует на динамику курса российского рубля, которая во многом зависит от цен на нефть. 1 августа фьючерсы на североморскую смесь Brent торгуются ниже 74 долларов за баррель.

В России средневзвешенный курс доллара расчетами "завтра" на 10.00 по московскому времени повышался на 10 копеек — до 62,6 рубля, следует из данных Московской биржи.
Алексей Александров, БелаПАН.

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