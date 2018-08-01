В декабре "Белавиа" начнет осуществлять регулярные рейсы в российский Воронеж

Минск, 1 августа. С 17 декабря 2018 года авиакомпания "Белавиа" начнет выполнять новый регулярный рейс Минск — Воронеж.



Как сообщили в пресс-службе авиаперевозчика, полеты будут осуществляться четыре раза в неделю с вылетом из Минска в 23.05 по понедельникам, средам, четвергам и субботам и прибытием в международный аэропорт Воронеж на следующий день в 00.30.



Обратный рейс из Воронежа планируется с вылетом в 5.35 по вторникам, четвергам, пятницам и воскресеньям и прибытием в национальный аэропорт Минск в 7.05. Время для всех аэропортов указано местное.



"Мы рассчитываем, что запуск рейсов по маршруту Минск — Воронеж будет способствовать развитию сотрудничества между Беларусью и черноземным регионом России, — сказал генеральный директор "Белавиа" Анатолий Гусаров. — Для наших гостей национальный аэропорт Минск может стать удобным международным узловым портом (хабом) для полетов по всей маршрутной сети "Белавиа" и партнеров. Расписание составлено так, чтобы пассажиры могли комфортно осуществить пересадку за максимально короткое время".



Первое время полеты будут осуществляться на самолете CRJ 200 (49 мест) и Embraer 175 (76 мест). Время в пути — 1 час 30 минут.



Стоимость билетов в одну сторону составит от 96 евро, включая таксы и сборы, и от 179 евро — туда-обратно. Билеты уже в продаже.



Аэропорт Воронежа станет десятым российским аэропортом в маршрутной сети "Белавиа". На сегодня белорусский перевозчик выполняет регулярные рейсы в московский аэропорт Домодедово, аэропорт Московской области Жуковский, международные аэропорты Пулково (Санкт-Петербург), Краснодар, Стригино (Нижний Новгород), Сочи, Храброво (Калининград), Казань, Платов (Ростов-на-Дону).



"Белавиа" — крупнейший авиаперевозчик в Беларуси. Базируется в национальном аэропорту Минск и осуществляет регулярные рейсы в 50 аэропортов 27 стран Европы и Азии. "Белавиа" создана 5 марта 1996 года. С 1997 года является действительным членом Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA), с 2010-го — членом Ассоциации европейских региональных авиакомпаний (ERAA). Флот авиакомпании насчитывает 29 воздушных судов (пять Boeing 737-800, шесть Boeing 737-500, семь Boeing 737-300, три Embraer 175, четыре Embraer 195, четыре CRJ 100/200).



Международный аэропорт Воронеж — активно развивающийся авиационный комплекс. С 2017 года является объектом присутствия трех мировых авиационных альянсов: Sky Team, Oneworld и Star Alliance. Сотрудничает более чем с 30 российскими и иностранными авиакомпаниями.