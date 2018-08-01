Концепция закона о противодействии домашнему насилию в октябре будет представлена Лукашенко

Минск, 1 августа. Разработанная Министерством внутренних дел Беларуси концепция закона о противодействии домашнему насилию в октябре будет представлена Александру Лукашенко, сообщил на пресс-конференции 1 августа в Минске заместитель начальника управления профилактики главного управления охраны правопорядка и профилактики милиции общественной безопасности МВД Сергей Красуцкий.



"Глобально нового или революционного в концепции нет. Все нормы продолжают все закрепленные механизмы, которые есть в нашем законодательстве, и систематизируют их", — отметил представитель МВД.



Он сказал, что каждый год в милицию поступает примерно 120 тыс. сообщений о домашнем насилии, или практически каждое 10-е из всего массива сообщений. В год от рук своих близких гибнет порядка 100 человек. Это каждый третий погибший в результате насильственных действий.



По словам Красуцкого, социологические исследования свидетельствуют, что домашнему насилию подвергается "очень большое количество людей", а само явление остается "довольно латентным".



Представитель МВД отметил, что меры индивидуальной профилактики правонарушений сейчас привязаны к административному процессу. Чтобы применить эти меры (официальное предупреждение, профучет или защитное предписание), в обязательном порядке гражданин, к которому эти меры применяются, должен быть привлечен к административной ответственности, причем не единожды.



При этом, по словам Красуцкого, происходит так, что лица, страдающие от насилия в семье, не хотят писать заявления в милицию, поскольку, во-первых, не желают обнародовать свои проблемы, во-вторых, штрафы приходится платить за счет семьи. "Естественно, на второй-третий раз потерпевшая сторона очень сильно задумается, надо ли ей привлечение того, кто совершил насилие в семье, к административной ответственности", — сказал он.



Поэтому, сообщил Красуцкий, предлагается отойти от ведения административного процесса, "применять определенные превентивные меры исключительно на основании идентифицированного факта домашнего насилия". Речь идет о процедуре оценки риска: высокий, средний, низкий. Это блок из 20 вопросов. Опросник, по словам Красуцкого, уже апробирован. На основании этой оценки сотрудник милиции сможет на месте решить вопрос о применении мер превентивного воздействия без начала административного процесса, а также вопрос об оказании помощи.



Такая же процедура предполагается и при применении защитного предписания. Его срок намечено сократить с 30 до 15 суток. В перспективе в рамках работы по защитному предписанию предполагается применение электронных средств контроля.



Говоря о других предлагаемых новшествах, Красуцкий в первую очередь выделил расширение круга лиц, на которых распространяется работа по предупреждению домашнего насилия. "Мы будем вести речь не только от тех, кто проживает вместе, ведет совместное хозяйство, но и о бывших супругах, детях, проживающих отдельно. Это самое важное. Насилие теперь регламентируется не только как физическое, психологическое и сексуальное, но и экономическое. Определяются основные принципы, на которых будет основываться противодействие домашнему насилию. Основные: поддержка семьи как фундаментального социального института общества, недопустимость рассмотрения каких-то обычаев и религиозных убеждений для того, чтобы человек, совершивший домашнее насилие, мог уйти от ответственности, приоритет превентивных мер над мерами ответственности", — рассказал представитель МВД.



По его словам, будет определен четкий круг субъектов профилактики домашнего насилия. Единым национальным координатором предлагается сделать МВД.



Нововведения предполагают совершенствование ряда нормативных правовых актов. В частности закона об оружии: намечено расширить перечень оснований, по которым возможно изъятие оружия у лица, совершившего домашнее насилие. В законе о правах ребенка предлагается закрепить норму, в соответствии с которой в компетентные органы должно сообщаться о любом жестоком обращении с ребенком, а не только тогда, когда это может повлечь угрозу жизни или здоровья, как установлено сейчас.