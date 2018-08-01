Лукашенко: Когда тебе кто-то поставляет, он в любой момент тебя может взять за горло, и все — нет независимости

Минск, 1 августа. Развитие своего сельского хозяйства Беларуси обходится дешевле, чем импорт продовольствия, заявил журналистам Александр Лукашенко 1 августа во время посещения полей 1-й Минской птицефабрики.

Как сообщает пресс-служба президента, Лукашенко отметил тот факт, что один аграрий дает работу семи-восьми людям, ведь просто убрать зерно недостаточно, чтобы получить свежеиспеченный хлеб или качественный комбикорм. "Если мы это прекратим, представьте: полстраны будет ходить без работы", — сказал он.



Кроме того, отметил глава государства, под сельское хозяйство во многом "заточена" и промышленность Беларуси: от производства плугов до суперкомбайнов. "Мы уже убедились на практике, что это в целом нам дешевле обходится, чем покупать импортное молоко, мясо", — подчеркнул Лукашенко. Он привел в пример Россию, где активно взялись за развитие своего сельского хозяйства, несмотря на наличие огромных ресурсов, которые позволяют импортировать продукцию.



По мнению главы государства, не зря появился и сам термин "продовольственная безопасность". "Когда у тебя нет своего и тебе кто-то поставляет, он в любой момент тебя может взять за горло. И все — нет независимости, нет суверенитета, — подчеркнул Лукашенко. — Кто не нюхал этого хлеба, тот никогда не поймет, что надо иметь свое. Все надо иметь свое, на что мы способны. Это поднимает нацию, людей, дает возможность им зарабатывать".



С другой стороны, добавил он, стоит вопрос: нужно ли сегодня Беларуси производить значительно больше сельхозпродукции, чем есть. "Мы не будем форсировать это, потому что продать тяжело. Вы видите, как мы пробиваемся на китайский рынок, диверсифицируем продажи продовольствия по всему миру, чтобы не зависеть от одного российского рынка. Мы идем во все точки для того, чтобы продать то, что мы сегодня производим с избытком", — констатировал Лукашенко.



Однако в перспективе, уверен он, продовольствие будет востребовано в мире вдвойне. "Африка поднимается, тот же Китай будет потреблять немало. Как только увидим, что надо больше, мы увеличим", — сказал глава государства.