За полугодие сбор страховых взносов в Беларуси вырос более чем на 15%

Минск, 1 августа. За январь—июнь 2018 года взносы страховых организаций составили 607,2 млн рублей. Темп роста страховых взносов за первое полугодие по сравнению с аналогичным периодом 2017 года составил 115,7%, сообщает Министерство финансов.



По добровольным видам страхования за январь—июнь страховые взносы составили 364,5 млн рублей, что на 56,5 млн рублей больше, чем за аналогичный период 2017 года.



Страховые взносы по обязательным видам страхования составили 242,7 млн рублей, что на 25,8 млн рублей больше, чем в первом полугодии прошлого года.



Удельный вес взносов по добровольным видам страхования в общей сумме страховых взносов составляет 60% (за январь—июнь 2017 года — 58,7%).



За январь—июнь 2018 года выплаты страхового возмещения и страхового обеспечения составили 305,6 млн рублей, что на 42 млн рублей больше, чем за аналогичный период 2017 года. Уровень страховых выплат в общей сумме страховых взносов за полугодие составил 50,3% (за январь—июнь 2017 года — 50,2%).



За январь—июнь текущего года страховыми организациями перечислено в бюджет и внебюджетные фонды 58,5 млн рублей (за январь—июнь 2017 года — 59,2 млн), из них 28,8 млн — налоги и неналоговые платежи в бюджет, 29,7 млн — платежи во внебюджетные фонды (за январь—июнь 2017 года — 33,8 млн и 25,4 млн соответственно).