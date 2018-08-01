Совет по развитию предпринимательства направил в правительство предложения о совершенствовании законодательства, регулирующего малый и средний бизнес

Минск, 1 августа. Совет по развитию предпринимательства направил в правительство предложения о совершенствовании законодательства, касающиеся изменения критериев отнесения субъектов хозяйствования к малому и среднему бизнесу, о реформировании инфраструктуры поддержки бизнеса, а также о создании системы мониторинга сектора малого бизнеса.

В предложениях, которые размещены на сайте совета, подчеркивается, что в мировой практике для отнесения субъектов хозяйствования к категории малого и среднего предпринимательства используют, как правило, два критерия — численность занятых и объем годового оборота. При этом конкретные значения критериев определяются возможностями экономики страны. "Так, в США компания, работающая в сфере промышленного производства, считается малой, если в ней занято менее 500 сотрудников, а в сфере оптовой торговли — не более 100 человек. В розничной торговле средний объем продаж субъекта малого бизнеса в течение трех лет не должен превышать 30 млн долларов в год, в сфере обслуживания — 4 млн долларов. Предприятия с годовым доходом до 1 млн долларов относятся к категории микропредприятий", — отметили в совете.



В Европейском союзе к категории микропредприятий отнесены предприятия с численностью работающих до 10 и объемом годового оборота до 2 млн евро. Малые предприятия имеют от 10 до 49 человек занятых и предел объема оборота и баланса — 10 млн евро. Для средних предприятий установлен предел численности от 50 до 249 человек, ежегодный оборот не более 50 млн евро.

"Таким образом, чтобы сформировать уровень критериев отнесения субъектов хозяйствования к МСП в Беларуси, следует, прежде всего, определить, какие средства государство может направить на цели поддержки данного сектора либо какие объемы бюджетных поступлений в виде налогов, арендной платы готово недополучить, предоставляя определенные преференции субъектам данного сектора", — считают в совете.



Авторы предложений отмечают, что для определения направлений реформирования инфраструктуры поддержки МСП необходим детальный анализ достижений и проблем ее функционирования. Предлагается совершенствовать ее финансовое обеспечение, улучшить обеспечение имуществом, а также совершенствовать правовые условия для расширения перечня оказываемых центрами поддержки услуг.



По мнению членов совета, оптимальным вариантом организации мониторинга сектора малого и среднего предпринимательства является создание специализированной электронной базы данных.