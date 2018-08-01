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Дата распечатки: 01.08.2018 17:08
 
01.08.2018 15:33 Общество

На одном из участков внутреннего кольца МКАД провалился асфальт

Минск, 1 августа. На внутреннем кольце МКАД, на участке пересечения Игуменского тракта и кольцевой дороги, 1 августа в третьей полосе проезжай части просел участок асфальта, сообщает УГАИ Мингорисполкома.

По предварительной информации, на этом участке лопнула опора моста.

В связи с ремонтными работами закрыто движение транспорта в районе пересечения Игуменского тракта и МКАД по путепроводу и под ним.

Госавтоинспекция просит водителей учитывать эту информацию при выборе маршрута следования.

Ирина Турчина, БелаПАН.

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