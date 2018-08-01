Жительницу Пинского района обвиняют в убийстве новорожденной дочери

Минск, 1 августа. В управлении Следственного комитета по Брестской области завершено расследование уголовного дела об убийстве новорожденного.



По информации УСК, 26 января 2018 года примерно в 18.30 из своей квартиры в больницу бригадой скорой помощи была доставлена жительница Пинского района 1982 года рождения с подозрением на выкидыш. Об этом поступило сообщение в оперативно-дежурную службу Пинского РОВД, после чего на место происшествия была направлена следственно-оперативная группа.



В ходе осмотра квартиры женщины следователи обнаружили в ее сумке завернутый в полимерный пакет труп новорожденной девочки с множественными ссадинами и кровоподтеками.



Экспертами Пинского межрайонного отдела ГКСЭ было установлено, что смерть ребенка наступила в результате асфиксии.



По выводам предварительного расследования, обвиняемая нанесла своему ребенку не менее 49 повреждений. После этого она закрыла рот и нос, сдавила шею дочери, в результате чего новорожденная скончалась.



Действия обвиняемой квалифицированы по пп. 2, 6 ч. 2 ст. 139 УК (убийство). К ней применена мера пресечения в виде заключения под стражу.



При проведении экспертом Пинского МРО ГКСЭ судебно-медицинской экспертизы было установлено, что девочка родилась доношенной и жизнеспособной.



Согласно заключению комплексной психолого-психиатрической экспертизы, обвиняемая могла осознавать фактический характер своих действий и руководить ими.