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Дата распечатки: 01.08.2018 20:02
 
01.08.2018 18:34 Спорт

Министр спорта: В легкой атлетике не хватает организованности и дисциплины

Минск, 1 августа. Реальное положение дел с развитием легкой атлетики на местах далеко не радужное, заявил министр спорта и туризма Сергей Ковальчук на прошедшем 1 августа совещании, где рассматривались проблемы этого вида.

"Зачастую просто не хватает организованности и дисциплины. Некоторые привыкли только жаловаться, а сами не могут сделать элементарное: нанести разметку на стадионе, оборудовать, скажем, сектор для толкания ядра", — приводит слова министра пресс-служба ведомства.

"Легкая атлетика — наиболее массовый вид спорта, способствующий всестороннему физическому развитию человека, из всех олимпийских видов является самым медалеемким. Именно поэтому все, что происходит в легкой атлетике, в Беларуси находится под особо пристальным вниманием", — подчеркнул Ковальчук.

По его словам, в легкой атлетике, как и в других видах спорта, должна быть обеспечена постоянная связь с наукой и медициной. В этом деле важнейшая роль отводится специалистам Республиканского научно-практического центра спорта, а также Белорусского государственного университета физической культуры, которые должны работать в тесном контакте со спортсменами и тренерами национальной команды, представителями Белорусской федерации легкой атлетики.

Участники дискуссии обсудили некоторые меры по дальнейшему развитию легкой атлетики. Речь, в частности, шла о необходимости совершенствования учебных программ, обеспечения постоянного и жесткого контроля за эффективностью работы СДЮШОР и ДЮСШ, повышения качества централизованной подготовки членов национальной команды к основным международным стартам, разработки комплексной программы научных исследований, обеспечения антидопингового контроля на всех этапах подготовки и выступлений белорусских спортсменов.

27 июля на пресс-конференции в Буэнос-Айресе (Аргентина) по итогам заседания совета Международной федерации легкой атлетики ее президент Себастьян Коэ заявил, что Беларусь наряду с Украиной, Кенией и Эфиопией входит в список стран с наибольшим риском употребления допинга в этом виде.

Спортсменам названных стран необходимо будет проходить не менее трех внеплановых допинг-тестов в течение 10 месяцев, предшествующих чемпионатам мира и Олимпийским играм. Перед этими соревнованиями национальные федерации должны представлять в ИААФ планы допинг-тестирования.
БелаПАН.

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