01.08.2018 19:21 Общество
Суд прекратил административное дело брестского видеоблогера Сергея Петрухина
Минск, 1 августа. Суд Ленинского района Бреста 1 августа прекратил административное дело местного видеоблогера Сергея Петрухина, который обвинялся в неподчинении сотрудникам милиции (ст. 23.4 КоАП), сообщает правозащитный сайт www.spring96.org. Процесс вел судья Александр Семенчук.
В начале заседания Сергей Петрухин вновь выразил недоверие судье, так как раньше делал фильм о нем, что может вызвать неприязнь судьи к подсудимому. Также видеоблогер заявил ходатайство об участии в процессе защитника. Отвода суда не состоялось, ходатайство об участии защитника было удовлетворено.
Адвокат в свою очередь заявил ходатайство о том, что материалы дела должны быть возвращены в РОВД на доработку. Судья отказал в удовлетворении ходатайства.
Во время процесса свидетелями выступили милиционеры Александр Тарасюк и Борис Дмитрук. Они сообщили, что 27 июля пришли к видеоблогеру провести обыск, встретили Петрухина на улице, показали постановление о проведении обыска; видеоблогер хотел сфотографировать его, но ему не дали такой возможности. Тогда он отказался подписываться, что ознакомился с постановлением, говорил, что не пустит милиционеров в квартиру, так как потерял ключи, и требовал присутствия адвоката при осмотре. Милиционеры заявили Петрухину, что адвокат ему не нужен, после чего задержали и доставили в РОВД.
Защитник спросил у свидетелей, почему те не выполнили требование видеоблогера о присутствии защитника на осмотре, что гарантировано ст. 62. Вопрос остался без ответа. Адвокат заявил, что в действиях Петрухина отсутствует состав административного правонарушения, и на этом основании просил суд прекратить дело. Судья прислушался к доводам защитника.
Постановление об обыске у Петрухина было выписано в связи с уголовным делом, заведенным на него за оскорбление майора милиции Николая Рабушко. До суда 1 августа блогер содержался в изоляторе временного содержания Ленинского РОВД Бреста.
В начале заседания Сергей Петрухин вновь выразил недоверие судье, так как раньше делал фильм о нем, что может вызвать неприязнь судьи к подсудимому. Также видеоблогер заявил ходатайство об участии в процессе защитника. Отвода суда не состоялось, ходатайство об участии защитника было удовлетворено.
Адвокат в свою очередь заявил ходатайство о том, что материалы дела должны быть возвращены в РОВД на доработку. Судья отказал в удовлетворении ходатайства.
Во время процесса свидетелями выступили милиционеры Александр Тарасюк и Борис Дмитрук. Они сообщили, что 27 июля пришли к видеоблогеру провести обыск, встретили Петрухина на улице, показали постановление о проведении обыска; видеоблогер хотел сфотографировать его, но ему не дали такой возможности. Тогда он отказался подписываться, что ознакомился с постановлением, говорил, что не пустит милиционеров в квартиру, так как потерял ключи, и требовал присутствия адвоката при осмотре. Милиционеры заявили Петрухину, что адвокат ему не нужен, после чего задержали и доставили в РОВД.
Защитник спросил у свидетелей, почему те не выполнили требование видеоблогера о присутствии защитника на осмотре, что гарантировано ст. 62. Вопрос остался без ответа. Адвокат заявил, что в действиях Петрухина отсутствует состав административного правонарушения, и на этом основании просил суд прекратить дело. Судья прислушался к доводам защитника.
Постановление об обыске у Петрухина было выписано в связи с уголовным делом, заведенным на него за оскорбление майора милиции Николая Рабушко. До суда 1 августа блогер содержался в изоляторе временного содержания Ленинского РОВД Бреста.