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Дата распечатки: 01.08.2018 21:33
 
01.08.2018 20:52 Спорт

БАТЭ вышел в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов УЕФА

Минск, 1 августа. БАТЭ вышел в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов УЕФА,

1 августа в ответном матче 2-го квалификационного раунда борисовский футбольный клуб выиграл в Хельсинки у ХИКа — 2:1 (Рафинья, 20, в свои ворота, 24 — Моштаг Ягуби, 28). Первая встреча соперников 25 июля в Борисове завершилась нулевой ничьей.

Состав БАТЭ: Щербицкий, Филипович, Яблонский, Драгун, Иванич (Скавыш, 67), Сигневич, Риос, Филипенко, Стасевич (капитан) (Туоминен, 87), Бага (Березкин, 77), М.Володько. В запасе: Чичкан, А.Глеб, Волков, Мухамедов. Предупреждения получили Стасевич (58), Скавыш (90) и М.Володько (90+3).

Статистика (подсчет УЕФА): удары по воротам — 9:18 в пользу ХИКа, из них в створ ворот — 2:7, угловые удары — 2:9, штрафные удары — 14:13.

Следующий соперник белорусского чемпиона определится в паре "Кукеси" (Албания) — "Карабах" (Азербайджан). Первую встречу БАТЭ проведет на выезде 7 или 8 августа, ответную — дома 14 августа.
Дмитрий Власов, БелаПАН.

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Среда, 01 Август 2018, 21:33
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