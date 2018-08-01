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Дата распечатки: 01.08.2018 23:05
 
01.08.2018 21:51 Спорт

В 3-м квалификационном раунде Лиги чемпионов БАТЭ сыграет с "Карабахом"

Минск, 1 августа. Азербайджанский "Карабах" будет соперником борисовского БАТЭ в 3-м квалификационном раунде Лиги чемпионов УЕФА.

Во втором раунде отбора "Карабах" выиграл по сумме двух встреч у албанского "Кукеси" — 0:0 в гостях, 3:0 дома.

Первая встреча белорусского и азербайджанского клубов пройдет 7 или 8 августа в Баку, ответная — 14 августа в Борисове.

Как уже сообщалось, во 2-м квалификационном раунде ЛЧ БАТЭ победил финский ХИК (0:0 дома. 2:1 в гостях).

"Карабах" — участник группового раунда Лиги чемпионов (2017) и Лиги Европы (2014—2016).
Дмитрий Власов, БелаПАН.

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