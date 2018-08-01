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Дата распечатки: 01.08.2018 23:04
 
01.08.2018 22:11 Безопасность

Белорусские снайперы лидируют в конкурсе "Снайперский рубеж"

Минск, 1 августа. 1 августа на полигоне Брестский завершился первый этап конкурса "Снайперский рубеж".

Как сообщает Министерство обороны Беларуси, белорусская команда показала наилучший результат среди команд из 18 государств. Кроме белорусской сборной в следующий этап конкурса вышли команды: России (2-е место), Казахстана (3-е место), КНР (4-е место), Узбекистана (5-е место), Ирана (6-е место), Монголии (7-е место), Бангладеш (8-е место).

Второй этап конкурса начнется 4 августа и определит лучшую снайперскую пару.

По итогам двух этапов конкурса специалистов служебного собаководства "Верный друг" (Дмитров) белорусская команда занимает третью позицию, уступив командам из России и КНР.

На втором этапе конкурса "Отличники войсковой разведки" (Новосибирск) белорусские разведчики занимают третью позицию. Следующее испытание, которое ждет команды, — преодоление тропы разведчика.

В армянском Дилижане по итогам трех этапов конкурса "Воин Содружества" белорусы стали вторыми, уступив команде из Казахстана. Третьи — хозяева конкурса.
БелаПАН.

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