В ЕАЭС усиливают контроль за самовольными автопеределками

Минск, 2 августа. На территории Евразийского экономического союза намерены усилить контроль за самовольными автопеределками, сообщает пресс-служба Евразийской экономической комиссии.



На совещании ЕЭК 1 августа обсуждались вопросы повышения безопасности на автомобильных дорогах стран ЕАЭС, в том числе перспективы совершенствования конструкции выпускаемых авто, ужесточения требований к эксплуатируемому парку машин при их переоборудовании.



В совещании приняли участие представители заинтересованных ведомств, связанных с госконтролем (надзором), аккредитацией, стандартизацией, а также научно-исследовательских институтов и бизнес-сообществ государств ЕАЭС.



"Обсуждаемая тема является важной частью рабочей повестки ЕЭК, — сказал заместитель директора Департамента технического регулирования и аккредитации ЕЭК Вячеслав Бурмистров. — Речь идет фактически о жизнях и здоровье многих граждан наших стран. Только в России в 2017 году погибли 19 тысяч человек в дорожно-транспортных происшествиях, причинами которых стали в том числе различные технические неисправности, нарушения требований техрегламента ЕАЭС о безопасности колесных транспортных средств".



Он отметил, что в ЕАЭС, кроме данного базового техрегламента, действует целый ряд других документов, подготовленных ЕЭК совместно с государствами—членами. По словам Бурмистрова, надо только всем четко выполнять их требования: как контролирующим органам, ответственным за допуск автомобилей к участию в дорожном движении, так и владельцам транспорта. "Последние, например, приобретают так называемые авто-распилы, которые при ДТП разрываются пополам, или без официального разрешения устанавливают в салонах дополнительные пассажирские кресла, чтобы повысить коммерческую выгоду. Все это несет большие риски для жизни пассажиров", — подчеркивается в сообщении пресс-службы.



Для повышения дорожной безопасности и облегчения деятельности сотрудников регистрирующих органов ЕЭК работает над введением системы электронных автопаспортов, а также автоматизацией процессов, связанных с регистрацией автомобилей. Уже в этом году появится возможность формировать по авто достоверные электронные базы данных, которые будут иметь единый для всего ЕАЭС формат и обновляться в режиме реального времени.



На совещании также договорились о необходимости совершенствования национального законодательства по контролю за деятельностью испытательных лабораторий, осуществляющих оформление документов об оценке соответствия автомобилей обязательным требованиям технического регламента ЕАЭС. Это необходимо для предотвращения случаев появления на дорогах небезопасных транспортных средств.