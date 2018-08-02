Азаренко вышла в 1/4 финала крупного турнира в Сан-Хосе

Минск, 2 августа. 28-летняя белорусская теннисистка, экс-первая ракетка мира Виктория Азаренко вышла в четвертьфинал крупного турнира категории "Премьер" с призовым фондом 799 тысяч долларов в Сан-Хосе (США).



Во втором круге одиночного разряда турнира Азаренко (№108 текущего рейтинга WTA) победила россиянку Анну Блинкову (101) — 6:1,6:0. 19-летняя белоруска Вера Лапко (69) во втором круге проиграла американке Даниэль Коллинс (42) – 1:6, 6:3, 1:6.



В четвертьфинале Азаренко сыграет как раз с Коллинс.