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Дата распечатки: 02.08.2018 11:16
 
02.08.2018 10:02 Общество

Белорусские и российские пограничники задержали организатора канала незаконной миграции в ЕС

Минск, 2 августа. Белорусские и российские пограничники задержали организатора канала незаконной миграции в ЕС, сообщает пресс-служба Госпогранкомитета Беларуси.

57-летний гражданин Беларуси, который находился в межгосударственном розыске, был задержан 31 июля на российско-украинской границе в железнодорожном пункте пропуска "Суземка" сотрудниками пограничного управления Федеральной службы безопасности России. Задержание произошло в результате реализации оперативной информации, предоставленной спецподразделением пограничной службы Беларуси.

Задержанный мужчина является одним из организаторов канала незаконной миграции из России в страны ЕС через территорию Беларуси. В связи с этим в его отношении в мае 2018 года белорусские пограничники возбудили уголовное дело.

На данный момент принимается решение о выдаче мужчины в Беларусь для его привлечения к уголовной ответственности.
Татьяна Коровенкова, БелаПАН.

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