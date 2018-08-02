Минск, 2 августа. Белорусские и российские пограничники задержали организатора канала незаконной миграции в ЕС, сообщает пресс-служба Госпогранкомитета Беларуси.



57-летний гражданин Беларуси, который находился в межгосударственном розыске, был задержан 31 июля на российско-украинской границе в железнодорожном пункте пропуска "Суземка" сотрудниками пограничного управления Федеральной службы безопасности России. Задержание произошло в результате реализации оперативной информации, предоставленной спецподразделением пограничной службы Беларуси.



Задержанный мужчина является одним из организаторов канала незаконной миграции из России в страны ЕС через территорию Беларуси. В связи с этим в его отношении в мае 2018 года белорусские пограничники возбудили уголовное дело.



На данный момент принимается решение о выдаче мужчины в Беларусь для его привлечения к уголовной ответственности.