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Дата распечатки: 02.08.2018 11:16
 
02.08.2018 10:47 Общество

Начался суд над бывшим заместителем главврача Минской областной детской больницы

Минск, 2 августа. Суд Минского района приступил к рассмотрению уголовного дела в отношении заместителя главного врача по строительству и технике Минской областной детской клинической больницы, обвиняемого в неоднократном получении взяток.
Председательствует на процессе судья Виктор Шевцов.

Аркадию Потапову инкриминируется совершение преступлений, предусмотренных ч. 1, 2 ст. 430 УК (получение взятки, в том числе повторно и крупном размере). По информации следствия, с мая 2015 по декабрь 2017 года обвиняемый получал в качестве взяток от индивидуальных предпринимателей деньги за привлечение их в качестве подрядчиков для текущего ремонта на объектах медучреждения. В ходе расследования установлено 24 эпизода получения взяток.

При направлении уголовного дела в суд областная прокуратура предъявила обвиняемому иск о взыскании в пользу государства эквивалента неосновательно приобретенной выгоды при получении взяток на сумму свыше 46 тысяч рублей.

Если суд признает Потапова виновным в многократном получении взяток, ему может быть назначено наказание в виде лишения свободы до 10 лет с конфискацией имущества и лишением права занимать определенные должности сроком до пяти лет.

Обвиняемый находится под стражей.
Вячеслав Будкевич, БелаПАН.

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