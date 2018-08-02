Начался суд над бывшим заместителем главврача Минской областной детской больницы

Минск, 2 августа. Суд Минского района приступил к рассмотрению уголовного дела в отношении заместителя главного врача по строительству и технике Минской областной детской клинической больницы, обвиняемого в неоднократном получении взяток.

Председательствует на процессе судья Виктор Шевцов.



Аркадию Потапову инкриминируется совершение преступлений, предусмотренных ч. 1, 2 ст. 430 УК (получение взятки, в том числе повторно и крупном размере). По информации следствия, с мая 2015 по декабрь 2017 года обвиняемый получал в качестве взяток от индивидуальных предпринимателей деньги за привлечение их в качестве подрядчиков для текущего ремонта на объектах медучреждения. В ходе расследования установлено 24 эпизода получения взяток.



При направлении уголовного дела в суд областная прокуратура предъявила обвиняемому иск о взыскании в пользу государства эквивалента неосновательно приобретенной выгоды при получении взяток на сумму свыше 46 тысяч рублей.



Если суд признает Потапова виновным в многократном получении взяток, ему может быть назначено наказание в виде лишения свободы до 10 лет с конфискацией имущества и лишением права занимать определенные должности сроком до пяти лет.



Обвиняемый находится под стражей.