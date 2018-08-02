Минск, 2 августа. Государственные СМИ в Беларуси будут создавать материалы по заказам госорганов. Это предусмотрено дополнениями в указ президента от 17 мая 2011 года № 192 "О поддержке отдельных средств массовой информации и некоторых организаций".



Соответствующий указ № 299 опубликован 2 августа на Национальном правовом интернет-портале.



Документ уточняет положение о проведении государственной политики через госСМИ.



"Под проведением государственной политики через средства массовой информации понимается создание редакциями по заказам государственных органов информационных сообщений и (или) материалов, теле- и (или) радиопередач, направленных на обеспечение государственных и общественных интересов, а также их распространение через средства массовой информации, в том числе с использованием глобальной компьютерной сети интернет", — поясняется в документе.