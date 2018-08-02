Граждане России пытались незаконно ввезти в Беларусь химпрепараты в тайниках грузового автомобиля

Минск, 2 августа. Граждане РФ пытались незаконно ввезти через литовско-белорусскую границу на территорию ЕАЭС химические препараты в тайниках грузовика, сообщает пресс-служба Государственного таможенного комитета.



Согласно сведениям, указанным в товаросопроводительных документах, в транспортном средстве, следовавшем через пункт пропуска "Привалка", перемещались цветы. Однако в ходе проведения таможенного контроля с применением инспекционно-досмотрового комплекса под декоративной обшивкой и спойлером кабины автомобиля гродненскими таможенниками обнаружены тайники.



При осуществлении досмотра из мест сокрытия извлечено 44 кг химических препаратов (фунгициды и инсектициды), применяемых в садоводстве для уничтожения паразитов, грибов и вредных насекомых.



В соответствии с решением коллегии Евразийской экономической комиссии от 21 апреля 2015 года № 30 "О мерах нетарифного регулирования", препараты, предназначенные для обработки растений, можно перемещать через границу ЕАЭС только при наличии разрешительных документов. Подобные документы у россиян отсутствовали.



Автомобиль DAF 2012 года выпуска и незаконно перемещаемые препараты изъяты до решения суда.