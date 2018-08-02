Автобус международного рейса перевернулся в Оршанском районе, есть пострадавшие

Минск, 2 августа. Автобус международного сообщения компании Ecolines перевернулся в Оршанском районе, сообщает УГАИ УВД Витебской области в официальной группе "ВКонтакте".



Автобус следовал рейсом Киев — Таллинн, в нем находились 53 человека — граждане Украины, Молдовы и России. ДТП произошло 2 августа в 4.30. По предварительной информации, водитель уснул за рулем и на 186-м километре автодороги М8 возле деревни Светочевка наехал на световую опору, после чего автобус опрокинулся на бок в кювет по ходу движения.



Для оценки физического состояния в больницу доставлены двенадцать человек. Восемь из них уже осмотрены врачами и отпущены. Серьезных травм в аварии никто из пострадавших не получил и в госпитализации не нуждается.



Сотрудники милиции и работники МЧС организовали доставку остальных пассажиров в гостиницу, им оказывается другая необходимая помощь. В ближайшие часы в Оршу из Лиды приедет резервный автобус, на котором туристы продолжат поездку в сопровождении ГАИ.



При изучении тахографа было установлено, что пересменка водителей должна была состояться в 5.00, уточнили в ГАИ.