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Дата распечатки: 02.08.2018 12:49
 
02.08.2018 11:34 Общество

Автобус международного рейса перевернулся в Оршанском районе, есть пострадавшие

Минск, 2 августа. Автобус международного сообщения компании Ecolines перевернулся в Оршанском районе, сообщает УГАИ УВД Витебской области в официальной группе "ВКонтакте".

Автобус следовал рейсом Киев — Таллинн, в нем находились 53 человека — граждане Украины, Молдовы и России. ДТП произошло 2 августа в 4.30. По предварительной информации, водитель уснул за рулем и на 186-м километре автодороги М8 возле деревни Светочевка наехал на световую опору, после чего автобус опрокинулся на бок в кювет по ходу движения.

Для оценки физического состояния в больницу доставлены двенадцать человек. Восемь из них уже осмотрены врачами и отпущены. Серьезных травм в аварии никто из пострадавших не получил и в госпитализации не нуждается.

Сотрудники милиции и работники МЧС организовали доставку остальных пассажиров в гостиницу, им оказывается другая необходимая помощь. В ближайшие часы в Оршу из Лиды приедет резервный автобус, на котором туристы продолжат поездку в сопровождении ГАИ.

При изучении тахографа было установлено, что пересменка водителей должна была состояться в 5.00, уточнили в ГАИ.
Алексей Александров, БелаПАН.

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