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Дата распечатки: 02.08.2018 14:31
 
02.08.2018 13:23 Экономика

Одна из проблем развития бизнеса — непродление договоров аренды земельных участков для малого предпринимательства, считают в профильном совете

Минск, 2 августа. Одной из актуальных проблем развития бизнеса в Беларуси является непродление договоров аренды земельных участков для малого предпринимательства. К такому выводу пришел Совет по развитию предпринимательства, сообщает его пресс-служба.

"Поступающие в совет обращения субъектов хозяйствования свидетельствуют, что одной из ключевых проблем малого бизнеса, особенно в регионах, является прекращение действия договоров аренды земельных участков. Причина этого — несвоевременное их продление или регистрация в территориальных организациях по государственной регистрации недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним. Как правило, это обусловлено отсутствием в штате малых предприятий соответствующих специалистов, обеспечивающих юридическое сопровождение их деятельности", — подчеркивают в совете.

Как правило, данные земельные участки после непродления договоров подлежат освобождению с приведением их в изначальное состояние, что предполагает снос размещенных на них объектов недвижимости и ликвидацию бизнеса. "Очевидно, что подобная ситуация идет вразрез с проводимой государством политикой по развитию предпринимательства и самозанятости, поскольку чревата не только материальными потерями и финансовыми издержками, но и деструктивным влиянием на экономическую активность населения", — отмечают в совете.

В связи с этим совет обратился в Государственный комитет по имуществу с просьбой рассмотреть возможные варианты решения проблемы, обеспечивающие в рамках законодательства максимальное соблюдение интересов бизнеса и государства. В ответе Госкомимущества отмечено, что указом президента от 26 декабря 2017 года № 463 "О совершенствовании порядка изъятия и предоставления земельных участков" предусмотрена обязанность структурных подразделений местных исполнительных комитетов по землеустройству за месяц до окончания срока временного пользования участками направлять уведомления землепользователям, своевременно не обратившимся за продлением срока, о необходимости возврата таких участков.

"Полагаем возможным при очередной корректировке указа от 27 декабря 2007 года № 667 "Об изъятии и предоставлении земельных участков" ввести аналогичную норму и в отношении земельных участков, предоставленных на праве аренды. Такая норма позволит не допустить подобные случаи и повысит ответственность местных исполнительных комитетов при решении вопросов, связанных с продлением срочных видов прав на земельные участки", — считают в госкомитете.
Алексей Александров, БелаПАН.

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